مسؤول ليبي يؤكد موعد وصول أول فوج من العمال المصريين إلى مطار معيتيقة بطرابلس

أكد مسؤول في الاتحاد الوطني للعمال في ليبيا موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس.

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ونقلت صحيفة مصراوي عن خليفة المبروك، عضو المكتب التنفيذي للشؤون العربية والدولية بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا، والأمين العام المساعد بالأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن أول فوج من العمال المصريين سيصل مطار معيتيقة يوم الخميس، وسيرافقه وفد كبير من وزارة العمل بجمهورية مصر العربية.

وذكر المبروك أن وفد القوى العاملة المصري، سيجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية، وذلك لوضع "أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة".

وكشف المسؤول في اتحاد عمال ليبيا أن بداية التعاون بين الجانبين المصري والليبي ستشمل أيضا "إطلاق منصة إلكترونية للقوى العاملة وحصرها وتقديم كافة التسهيلات للعمالة الوافدة المصرية إلى ليبيا".

وأوضح المبروك أن الربط الإلكتروني "سيقدم تسهيلات لحصر مواقع عمل العمالة الوافدة إلى ليبيا، ويمنع استغلالهم من جهات أخرى، بجانب منع الهجرة غير الشرعية، وغيرها من أمور الاستغلال الأخرى التي يشهدها ملف العمالة بشكل عام".

وقال عضو المكتب التنفيذي للشؤون العربية والدولية بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا: "نحن نثمن هذه الخطوة وتتلوها خطوات أخرى لتنفيذ الاتفاقيات بين الدولتين الليبية والمصرية لصالح الشعبين الشقيقين.. والإجراءات تسير وفق البرتوكول والانسيابية، ويؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الحقيقين والجارين".

وكان علي العابد، وزير العمل الليبي قد أعلن في وقت سابق أن نحو مليون عامل مصري سيبدأون في الدخول إلى بلاده مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021.

من الجاب الآخر، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أسباب اختيار ليبيا الاستعانة بالعمالة المصرية في إعادة إعمار البلاد، مرجعا ذلك إلى "قصر المسافة بين البدلين، وحصول العمالة المصرية على خبرات كبيرة في إعادة بناء الدولة المصرية وبالتالي هم يبحثون عن كيفية الاستفادة منها، ورواتب العمالة المصرية قريبة من الظروف المعيشية الخاصة بليبيا، وأقل من العمالة الأخرى".

ولفت نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن "الجانب الليبي اتفق مع شركة مصرية لبداية إعادة الإعمار كمرحلة أولى، وهذه الشركات ستذهب هناك بعمالها، على أن تكون وزارة القوى العاملة هي الجهة المسئولة عن هذه الشركات وترعى العمالة هناك".

وبشأن آلية الدخول، أشار البدوي إلى وجود شركات مصرية متخصصة بهذا الأمر، وستتجه شركات خاصة إلى ليبيا للعمل في إعادة الإعمار، مضيفا أن "اتفاقهم مع الشركات المصرية، سيفتح الباب أمام كافة المهن المعمارية الأخرى، والبعض لهم مصالح هناك وسيعودون للعمل ومتابعة أعمالهم مرة أخرى".

وشدد البدوي على أن "اتحاد عمال مصر" سيتواصل مع "اتحاد عمال ليبيا" من أجل رعاية هذه العمالة في التوقيت الحالي، ووجه رسالة إلى الراغبين في السفر للعمل في ليبيا بقوله: "خليكم خير سفير للعمالة المصرية على اعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عدد العمال المصريين في ليبيا، كون مصر دولة مصدرة للعمالة".

يشار إلى أن وزير العمل الليبي كان صرح عقب عودته من زيارة إلى مصر ضمن وفد حكومي مؤخرا قائلا: "وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدؤون دخول ليبيا مطلع أكتوبر".

وكانت العلاقات بين طرابلس والقاهرة قد شهدت في الأشهر الأخيرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا في 20 أبريل الماضي، كما أن مصر أعربت في أكثر من مناسبة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.

المصدر: مصراوي