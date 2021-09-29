الصحة المصرية تفجر مفاجأة عن الأجسام المضادة التي تكونها لقاحات كورونا

أشار الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية إلى أن "اللقاحات تعطي أجساما مضادة للفيروس لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرا".

وفي تصريح لقناة "دي إم سي" المصري، أضاف النادي أن "جميع اللقاحات آمنة، ولكن فاعلية اللقاح تكون على حسب جسم كل شخص".

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ولفت إلى أنه لا ينصح بإجراء فحوصات عن الأجسام المضادة في الجسم، أو أي تحاليل، بعد الحصول على اللقاح.

وتابع: "خلي الطابق مستور، لأنه من الممكن أن يحصل المواطن على لقاح لا يكون أجساما مضادة".

وأشار إلى أن "المنظمات الدولية لم تنصح بإجراء التحاليل"، مطالبا بعدم إثارة فزع المواطنين وتزاحمهم عند مختبرات التحاليل.

المصدر: "المصري اليوم"