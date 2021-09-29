الأردن ينفي وجود صفقة الكهرباء مقابل المياه مع سوريا
Reuters
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نفى أمين عام وزارة المياه والري الأردني جهاد المحاميد ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول مقايضة بلاده الكهرباء بالمياه مع سوريا.
وقالت الوزارة في بيان لها "إن الأمين العام جهاد المحاميد لم يكن أصلا ضمن الفريق الأردني المشارك في اجتماعات الوزراء التي عقدت بين الجانبين"
وأضافت أن اللقاءات اقتصرت على الوزراء المعنيين فقط.
المصدر: موقع "خبرني" الأردني
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