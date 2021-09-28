السعودية.. "أرامكو" تنهي تطوير مدرج طائرات منطقة العضيلية وتزوّده بنظام "إيماس"

ذكرت صحيفة "عكاظ"أن شركة "أرامكو" السعودية أنهت تطوير مدرج الطائرات في منطقة العضيلية لاستيعاب طائرات "بوينغ 737-700"، أكبر الطائرات في أسطول طيران الشركة.

وقالت الصحيفة إن فريقا نجح في تركيب نظام "إيماس" الجديد لسلامة الطيران، ويتكون من أرضية مصممة هندسيا لكبح اندفاع الطائرة على المدرج، وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت "عكاظ" إلى أن فريق المشروع واجه تحديات في إطالة المدرج الحالي في العضيلية لاستيعاب حركة الإقلاع والهبوط لطائرات أكبر بأمان.

وأفادت بأنه ونظرا لمحدودية المساحة، كانت الوسيلة الوحيدة إما من خلال نقل البنى التحتية الحيوية لأرامكو السعودية، أو بناء المدرج في مكان آخر، وتبين أن الخيار الثاني باهظ الثمن، ويستغرق وقتا أطول ويؤدي إلى مشاكل تشغيلية في البنية التحتية الحيوية للشركة.

ووفقا لصحيفة "بزنس إنسايدر" فإن 49% من حوادث الطيران تحدث خلال مراحل الهبوط الأخيرة للرحلات الاعتيادية، و14% منها تحدث خلال مرحلة الإقلاع.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية