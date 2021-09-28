موقع مصري: إخلاء سبيل إسلام الصياد القيادي في الجبهة السلفية

ذكر موقع "القاهرة 24" المصري يوم الثلاثاء أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل إسلام الصياد القيادي في الجبهة السلفية على ذمة القضية 771 لسنة 2019.

وقال المحامي خالد المصري في تصريحات للموقع: "بهذا القرار يكون جميع المتهمين في القضية قد صدرت قرارات بإخلاء سبيلهم".

ووجهت النيابة للصياد تهما بـ"التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المصري، بهدف العمل على تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة مهامها، ومحاولة تكدير السلم الاجتماعي والإضرار بالحقوق والحريات".

وكانت النيابة قد أصدرت يوم الاثنين قرارا بإخلاء سبيل الداعية الإسلامي محمود شعبان المتهم في القضية نفسها إلى جانب عدد آخر من المتهمين، من بينهم أحمد إبراهيم أحمد الهمشري، وعبد الرحمن مصلح محمد حسن، وأحمد خليفة المتولي محمد.

وشهدت الساعات الماضية صدور قرارات بالإفراج عن عدد من المتهمين على خلفية قضايا تتعلق بـ"الانضمام لجماعة إرهابية أنشئت على خلاف القانون ومحاولة العمل على تكدير السلم والأمن العام".

المصدر: موقع "القاهرة 24"