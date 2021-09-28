مصر.. السيسي يصدر قرارا بتعديل تحديد المناطق المتاخمة للحدود المصرية (صور)
Globallookpress
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بتعديل تحديد المناطق المتاخمة لحدود البلاد والقواعد المنظمة لها.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار السيسي رقم 420 لسنة 2021 القاضي بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتاخمة لحدود مصر والقواعد المنظمة لها.
المصدر: RT
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