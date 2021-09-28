"رويترز": باحث حقوقي مصري لأنصاره.. "متقلقوش أنا هطلع"

دعا باحث حقوقي مصري أنصاره أثناء اقتياده من محكمة المنصورة الابتدائية ألّا يقلقوا، حيث مثل أمام القضاء بتهمة نشر أخبار كاذبة تركت صدى مدويا في في إيطاليا حيث كان يقيم.

وألقي القبض على باتريك زكي (30 عاما) وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا الإيطالية، منذ 19 شهرا أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته، واتهم بنشر أخبار كاذبة بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وقرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 7 ديسمبر للسماح للدفاع بمراجعة ملفات القضية.

وأثناء اقتياده إلى سجن طرة بالقاهرة بعد الجلسة لوح زكي لأصدقائه وأنصاره عبر نافذة سيارة الشرطة وقال: "متقلقوش.. أنا هطلع".

وترددت أصداء القضية في إيطاليا التي أصابها مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016 بالصدمة.

وقالت محكمة إيطالية إنه يجب محاكمة مسؤولين مصريين كبار في ما يتعلق بمقتل ريجيني، وتنفي الشرطة المصرية ومسؤولون ضلوعهم في مقتله.

وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه زكي محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة، وجاء مثوله أمام المحكمة اليوم بعد حضوره جلسة قصيرة يوم 14 سبتمبر دفع فيها ببراءته وطالب بالإفراج عنه.

دة المقال اللي سجنوا بسببه باتريك زكي جورج ١٩ شهر



ابانوب مجند جيش مصري مسيحي..ماينفعش اسمه يتحط على مدرسة



احنا مسيحيين والميراث بيتقسم بالتساو

القاضي :"ماعندناش الكلام ده في القضاء المصري للذكر مثل حظ الأنثيين"



مسيحي طُلب للشهادة

القاضي :"لا ماتنفعش..لا ولاية لكافر على مسلم" pic.twitter.com/qZTmV2NK6A — الشَخْرِسْتاَني ™ (@dentoo_marco) September 20, 2021

المصدر: رويترز