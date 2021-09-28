أبرزها الانتخابات.. بغداد وواشنطن تبحثان ثلاثة ملفات

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، ثلاثة ملفات، من بينها الانتخابات المقبلة.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، أن "مستشار الأمن القومي استقبل السفير الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، جنيفر گافيتو".

وأضاف، أن "اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة".

وتابع البيان، أن "الطرفين تطرقا إلى ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين".

وأشار إلى أن "اللقاء شهد أيضا بحث ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة لعودتهم إلى مدنهم، وإنهاء هذا الملف الإنساني".

المصدر: RT