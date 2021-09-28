المغرب: قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنينا غير مبرر

علق وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني بلاده بنسبة 50 في المئة، قائلا إن "هذا القرار غير مبرر".

واعتبر بوريطة في مؤتمر صحافي إن "قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية"، مشيرا إلى أنه "من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة".

ورأى أن "قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرة للمغاربة، مشكل فرنسي- فرنسي، غير أن مبرراته تحتاج لتدقيق"، مشددا على أن "المغرب يتعامل بشكل عملي مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية، ويشترط وثائق لتسليم وثيقة المرور، وهي مستند يثبت أن الشخص المعني مغربي الجنسية، وثانيا نتيجة فحص PCR سلبي".

وأضاف: "المهاجرون في فرنسا يرفضون تسليم هذه الوثيقة لأن فرنسا لا تلزم بها وهي اختيارية وليست إجبارية هناك"، لافتا إلى أن "القرار سيادي والمغرب سيدرسه، حيث أنه يرى التبريرات الفرنسية غير ملائمة ولا تعكس حقيقة التعاون القنصلي".

المصدر: وكالات