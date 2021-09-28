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"فرقة العباس القتالية" تعلن إسقاط أربع طائرات مسيرة بالقرب من مرقدي الإمامين الحسين والعباس

أخبار العالم العربي

كربلاء
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أعلنت "فرقة العباس القتالية" في العراق، اليوم الثلاثاء، إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية بين حرمي الإمامين الحسين والعباس في كربلاء.

وذكرت الفرقة وهي إحدى تشكيلات (حشد المرجعية) في بيان صحفي، أن "الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجل أنها تابعة للعدو".

وأضافت: "أدخلنا هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدا لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية".

وتشهد كربلاء الآن توافد الملايين من الزائرين في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

المصدر: RT

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