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"إذا طار التحقيق"..عنوان فيديو للبنانيين من شرائح مختلفة تتقدمهم نوال الزغبي

أخبار العالم العربي

Reuters
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نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبرت من خلاله شخصيات من شرائح مختلفة عن رفضها لوقف التحقيق في قضية الانفجار في مرفأ بيروت.

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وافتتح مقطع الفيديو بتعليق للفنانة نوال الزغبي فحواه: "قالوا لنا علنا بأنهم يرديون تطيير التحقيق!

وارفق الفيديو بتعبير يقول: "إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه".

المصدر: تويتر

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