"إذا طار التحقيق"..عنوان فيديو للبنانيين من شرائح مختلفة تتقدمهم نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبرت من خلاله شخصيات من شرائح مختلفة عن رفضها لوقف التحقيق في قضية الانفجار في مرفأ بيروت.

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وافتتح مقطع الفيديو بتعليق للفنانة نوال الزغبي فحواه: "قالوا لنا علنا بأنهم يرديون تطيير التحقيق!

إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه. pic.twitter.com/3Q7TRTWHDW — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 28, 2021

وارفق الفيديو بتعبير يقول: "إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه".

المصدر: تويتر