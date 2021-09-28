رئيس "حزب الكتائب" اللبناني: في كل مرة يظهر اسم حزب الله في قضية يحاولون قتلها لتدفن مع الضحايا

اعتبر رئيس حزب "الكتائب" اللبناني سامي الجميل أنه "في كل مرة يظهر اسم حزب الله في تحقيق بجريمة، يحاولون قتل القضية لتدفن مع الضحايا".

وفي تغريدة على "تويتر"، قال الجميل: "كل مرة بيظهر إسم حزب الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا... المواجهة مستمرة".

وأرفق تغريدته بوسمي: "الحصانة للحقيقة وبس" و"طارق البيطار".

كل مرة بيظهر إسم #حزب_الله بتحقيق بجريمة، بحاولوا يقتلوا القضية لتندفن مع الضحايا... المواجهة مستمرة.#الحصانة_للحقيقة_وبس#طارق_البيطار — Samy Gemayel (@samygemayel) September 27, 2021

وكان ​المحقق العدلي​ في ملف ​انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​ تبلغ الاثنين بطلب رده عن تحقيقات المرفأ.

وتم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في حين أن القاضي البيطار لم يصدر أي تعليق فوري، إذ أنه لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام طالما يقوم بمهام التحقيق.

المصدر: RT