سوريا.. محافظة دمشق تقرر استيفاء عمولة بنحو 25% من قيمة ربطة الخبز
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أقرت محافظة دمشق السورية استيفاء عمولة على ربطة الخبز المباعة للمعتمدين تصل إلى 25 في المئة من سعرها.
وفي القرار رقم 18 الصادر اليوم أقرت المحافظة استيفاء عمولة قدرها 50 ليرة، 25 ليرة نفقات نقل، و25 ليرة بدل خدمات لصالح معتمدي بيع مادة الخبز المرخصين أصولا والأكشاك التابعة للمؤسسة السورية للمخابز.
وقالت المحافظة إن تلك القيمة "تضاف إلى سعر الربطة المعتمد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" فيما تحدد الوزارة سعر الربطة بـ200 ليرة سورية.
المصدر: صحيفة "الوطن" المحلية
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