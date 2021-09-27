"أ ف ب" ومنصة "مسبار" تكشفان حقيقة تصريح منسوب لشيخ الأزهر عن مجمع السجون الجديد في مصر

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أكبر مجمع للسجون في مصر، ظهر تصريح زعم ناشروه "أنه لشيخ الأزهر وينتقد السلطة ونشرته صحيفة الشروق".

وتضمن التصريح انتقادا مبطنا للسلطات القضائية والسياسية، حيث جاء فيه: "الله قادر على أن يجعل أول النزلاء في مجمع السجون الجديد قاضيا ظالما وحاكما ظالما وأي ظالم كان ذا منصب وسلطان، فاستعينوا بالله ولا تجزعوا".

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وقالت الوكالة الفرنسية ومنصة "مسبار" للتحقق من صحة الأخبار ودقتها، إن صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، يحمل شعار جريدة "الشروق" المحلية يعلق فيه على إعلان افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر.

وأكدا أن ما يتم تداوله زائف، إذ لم يدل شيخ الأزهر بهذا التصريح سواء لجريدة "الشروق" وأي من منصاتها على مواقع التواصل، أو على أي منصة من المنصات الرسمية المسجلة باسم شيخ الأزهر.

وأشارت منصة "مسبار" إلى أن الصورة المتداولة مفبركة عن التصاميم القديمة لمنشورات جريدة "الشروق" على موقع فيسبوك، وسبق أن نشرت الصحيفة الصورة المستخدمة أكثر من مرة قبل تغيير تصميم المنشورات على صفحتها الرسمية.

كما تبين أيضا أن آخر ما نشرته جريدة "الشروق" عن لسان أحمد الطيب هو نعيه للمشير محمد حسين طنطاوي الذي توفي في 21 سبتمبر الجاري.

من جهته، نفى رئيس تحرير صحيفة "الشروق" عماد الدين حسين لوكالة فرانس برس صحة هذا الخبر، وقال: "هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "نحن ضحية هذا النوع من الأخبار الكاذبة منذ سنوات"، داعيا مستخدمي مواقع التواصل إلى تعقب رابط أي خبر منسوب للصحيفة، وإن لم يكن في الصورة رابط يقود لموقع الصحيفة فالخبر كاذب.

وسبق أن ظهرت أخبار كثيرة مضللة نسبها ناشروها لصحيفة "الشروق" وعملت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس على تفنيد عدد منها في أوقات سابقة.

المصدر: وكالات