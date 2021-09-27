رغم اتقانها بطلاقة.. وزير الإعلام الأردني يطلب التحدث بالعربية بدلا من الإنجليزية في منتدى دولي

طلب وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني صخر دودين التحدث باللغة العربية بدلا من اللغة الإنجليزية في المؤتمر الدولي للاتصال الحكومي المقام في الإمارات.

وقال دودين في بداية كلمته: "أستطيع التحدث وكتابة وفهم اللغة الإنجليزية بطلاقة ولكن لوجودي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولأنني قادم من المملكة الأردنية الهاشمية ونظرا لأن 99% من الحضور من العرب، اسمحوا لي أن أتحدث باللغة العربية".

#شاهد | وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، يطلب الحديث باللغة العربية بدلا من الإنجليزية خلال مشاركته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في #الإمارات#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/NagmEl798k — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 27, 2021

وانطلقت يوم الأحد فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحت رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشهد المنتدى الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي بمركز إكسبو الشارقة في الإمارات على مدى يومين، حضور 79 شخصية محلية وإقليمية وعالمية من 11 دولة عربية وأجنبية تضم رؤساء دول سابقين ووزراء وصناع قرار ومسؤولين حكوميين إلى جانب نخبة من المؤثرين والإعلاميين.

ويقدم المنتدى في دورته الجديدة التي تقام تحت شعار "دروس الماضي تطلعات المستقبل"، مجموعة من النماذج البارزة في الاتصال والتواصل مع الشعوب والمجتمعات في ظروف مختلفة ويركز على صناع السياسات، ومن أسهموا في نقل الثقافة العربية للعالم.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية