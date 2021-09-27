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لبنان.. ميقاتي يؤكد أن الحكومة تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد

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لبنان.. ميقاتي يؤكد أن الحكومة تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد
الصورة من "تويتر"
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أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة تعمل على "وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات".

وخلال لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق ​محمد شقير​، في السراي الحكومي.، قال ميقاتي إن "تعاون جميع الجهات مهم جدا لوضع ​لبنان​ على سكة التعافي".

وأكد أن "الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية".

المصدر: "النشرة"

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