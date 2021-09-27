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رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج: تبني سياسات مشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الاوسط الاخضر

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رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج: تبني سياسات مشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الاوسط الاخضر
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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وافق رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تبني موضوع "السياسات المشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي".

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وخلال اجتماعهم الذي عقدوه عبر الاتصال المرئي، وقد وافقوا على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين المجالس والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

بالإضافة إلى ما سبق، تمت الموافقة على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة، لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية.

وتأتي هذه الموافقة ليصبح هذا الملف، هو "الموضوع الخليجي المشترك خلال دورة الاجتماع، بناء على مقترح مجلس الشورى أشاد به رؤساء المجالس انسجاما مع ما أعلنه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".

المصدر: RT

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