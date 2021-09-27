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جنبلاط: يا "أهل الممانعة" الاشتراكي واجه إسرائيل قبل أن تحضر جحافلكم فكفانا مزايدة

أخبار العالم العربي

جنبلاط: يا
Reuters Philippe Wojazer
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط
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وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، رسالة إلى "أهل الممانعة"، مشيرا إلى أن "حزبه واجه إسرائيل قبل أن تحضر جحافلهم".

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال وليد جنبلاط: "لا ينطقون إلا بالتهديد والوعيد..يا أهل ما يسمى بالممانعة، أذكركم بأن قبل أن تحضر جحافلكم، كان الحزب الاشتراكي، ولاحقا الحركة الوطنية يواجه إسرائيل..فكفانا مزايدة".

وأضاف: "لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون إلغاءه..لبنان العربي..لبنان الرسالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر غير المصادر".

المصدر: RT

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