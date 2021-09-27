جنبلاط: يا "أهل الممانعة" الاشتراكي واجه إسرائيل قبل أن تحضر جحافلكم فكفانا مزايدة

وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، رسالة إلى "أهل الممانعة"، مشيرا إلى أن "حزبه واجه إسرائيل قبل أن تحضر جحافلهم".

إقرأ المزيد

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال وليد جنبلاط: "لا ينطقون إلا بالتهديد والوعيد..يا أهل ما يسمى بالممانعة، أذكركم بأن قبل أن تحضر جحافلكم، كان الحزب الاشتراكي، ولاحقا الحركة الوطنية يواجه إسرائيل..فكفانا مزايدة".

وأضاف: "لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون إلغاءه..لبنان العربي..لبنان الرسالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر غير المصادر".

لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد.يا اهل ما يسمى بالممانعة ،اذكركم بان قبل ان تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل .فكفانا مزايدة .لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه ،لبنان العربي ،لبنان الرسالة الذي تريدون الغائه لبنان الحر غير المصادر pic.twitter.com/6nRBeA1enq — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 27, 2021

المصدر: RT