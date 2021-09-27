ملتقى الحوار الليبي يطالب الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة

طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي البعثة الأممية في ليبيا بعقد جلسة "طارئة" لملتقى الحوار، نظرا للتطورات الأخيرة "التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي".

وجاء ذلك وفق بيان لأعضاء ملتقى الحوار الليبي وجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش.

ودعا أعضاء الملتقى كوبيتش "للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله والذي نبهنا منه مرارا وتكرارا".

وفي الآونة الأخيرة، تسبب قرار البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفق التسوية السياسية الأخيرة، في جدل كبير لدى الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، الأمر الذي فـسر بأنه يمثل "تشويشا" على عملية الانتخابات المقبلة.

المصدر: بوابة الوسط + وكالات