"الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا" تنعى رفيق القذافي (صورة)

نعت "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، وهي تنظيم موال لحكم الرئيس السابق معمر القذافي، حمد مسعود بومنيار القذافي "رفيق القائد الشهيد".

وقالت الجبهة في بيانها إن بومنيار القذافي توفي مساء السبت في ديار الغربة، معربة عن "تعازيها ومواساتها إلى أهله وذويه وكل الأحرار".

ووصفت بومنيار بـ"سليل معارك الجهاد، وأحد أبطال رتل العز الذي صدح بأهزوجة الرتل وآخر صرخات الجهاد".

وترتبط "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا" بسيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، وتعده قائدا رمزيا لها.

وأعلنت الجبهة في أحد بياناتها أن عملها "شعبوي نابع من كونها جبهة شعبية لكل الليبيين دون إقصاء لا تنتمى لحزب أو طائفة أو قبيلة ويسعى إلى إرجاع ليبيا دولة قوية ذات سيادة كما كانت وأفضل تتوفر فيها حاجات المواطن الأساسية والثانوية".

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT