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حزب إسباني يطلب وضع سبتة ومليلية‬ تحت حماية "الناتو"

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حزب إسباني يطلب وضع سبتة ومليلية‬ تحت حماية
Reuters
سبتة ومليلية‬
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دعا حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف إلى وضع مدينتي سبتة ومليلية تحت حماية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويعتزم حزب "فوكس" التقدم بمقترح بهذا الشأن إلى لجنة الدفاع في الكونغرس الإسباني يوم غد الاثنين، حسب موقع "هسبريس" المغربي.

واعتبر الحزب الإسباني أن "هذه المبادرة ستضمن الحماية التامة للمدينتين من الاعتداءات الخارجية، نظرا إلى المزايا الإيجابية التي يتيحها نظام الدفاع الجماعي الذي يشكله الناتو".

واعتبر الحزب أنه من شأن هذه المبادرة "تأمين المدينتين من أي هجوم أو غزو مغربي محتمل".

المصدر: "هسبريس"

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