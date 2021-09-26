مصر.. مقتل مجرمين خطيرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل اثنين من العناصر المجرمة شديدي الخطورة، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدت أن اثنين من العناصر الإجرامية، أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط سبق اتهامه في قضيتى قتل وسلاح ومطلوب في 4 جنايات بالسجن المؤبد في قضايا استعمال قوة وسلاح ناري وشروع في قتل ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قتل وسلاح، والآخر يقيم بذات الناحية مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا قتل وسلاح بحيازة أسلحة نارية وذخائر لفرض السيطرة واستعراض القوة، اتخذا من قطعة أرض كائنة بمنطقة الكيلو 30 طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي".

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وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى استشعارهما بالقوات بادرا لإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعهما".

المصدر: "المصري اليوم"