جريمة بشعة.. كويتي يقتل أخته في العناية المركزة بعد فشل شقيقه في قتلها بالرصاص
AFP
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أحالت محكمة الجنايات الكويتية متهما بقتل شقيقته في العناية المركزة إلى الطب النفسي، لبيان صحة مداركه العقلية.
وتعرضت المجني عليها لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قرب منزلها، وتمكن الإسعاف من إنقاذها ووضعت في العناية المركزة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الشقيق الأكبر مطلق النار.
وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن شقيقها الأصغر توجه إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة، وأزهق روحها.
المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية
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