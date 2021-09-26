بغداد وطرابلس تبحثان تبادل المعلومات الاستخبارية عن "الإرهابيين"

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع القائم بالأعمال الليبي المؤقت في بغداد، الصيد علي الصيد تبادل المعلومات الاستخبارية عن "الإرهابيين".

وبحسب بيان لمكتب الأعرجي، فإن اللقاء شهد استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ونقل البيان تأكيد الأعرجي المتعلق بـ"موقف العراق الداعم لخيارات الشعب الليبي وتجاوز الصعوبات".

كما بحثا أيضا التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتبادل المعلومات الاستخبارية عن "الإرهابيين"، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT