قناة "i24" الإسرائيلية: لقاء سري بين لابيد وملك الأردن

قالت قناة التلفزيون الإسرائيلية i24 ، اليوم إن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد التقى سرا في عمان الشهر الماضي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وذكرت القناة، أنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة الوضع حول المسجد الأقصى في القدس. ووفقا للقناة، ناقش الطرفان، التوترات حول الحرم القدسي في مايو 2021، والتي أدت إلى اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، وأسفرت عن تصعيد حاد للصراع على الحدود مع قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد، تعزيز العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

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ونوهت القناة، بأنه تم استئناف الاتصالات النشيطة بين الدولتين بعد وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة في إسرائيل في يونيو 2021.

ووفقا لتقارير غير مؤكدة من موقع Walla الإسرائيلي، عقد بينيت بنفسه اجتماعا سريا مع عبد الله الثاني في منتصف الصيف الماضي.

وكانت هذه هي المحادثات الأولى منذ خمس سنوات بين رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن.

وفي وقت سابق من سبتمبر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه عقد أيضا اجتماعا مغلقا مع العاهل الأردني، لمناقشة القضايا الاستراتيجية والجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ على الشرق الأوسط.

وفي أوائل شهر يوليو، أجرى لابيد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي محادثات في منطقة المعبر الحدودي عبر نهر الأردن، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن توريد 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه إلى الأردن.

المصدر: تاس