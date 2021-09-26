المغرب.. ضبط أطنان من مخدر "الشيرا" في مدينة تارودانت‬

ضبطت قوات الدرك الملكي المغربية يوم السبت كمية ضخمة من مخدر "الشيرا" على متن شاحنة مركونة في بستان بمدينة تارودانت.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن عملية مداهمة وتفتيش البستان أسفرت عن حجز نحو 8 أطنان من مخدر "الشيرا"، كانت داخل صناديق بلاستيكية.

وتتواصل التحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن المتورطين في القضية وتوقيف الجناة.

المصدر: "هسبريس"