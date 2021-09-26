 
مباشر

المغرب.. ضبط أطنان من مخدر "الشيرا" في مدينة تارودانت‬

أخبار العالم العربي

المغرب.. ضبط أطنان من مخدر
Reuters
مخدرات محجوزة في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rda3

ضبطت قوات الدرك الملكي المغربية يوم السبت كمية ضخمة من مخدر "الشيرا" على متن شاحنة مركونة في بستان بمدينة تارودانت.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن عملية مداهمة وتفتيش البستان أسفرت عن حجز نحو 8 أطنان من مخدر "الشيرا"، كانت داخل صناديق بلاستيكية.

وتتواصل التحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن المتورطين في القضية وتوقيف الجناة.

المصدر: "هسبريس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا