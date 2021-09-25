مراسلنا: هجوم لـ"داعش" شرقي العراق يوقع ضحايا ومصابين من المدنيين وقوات الأمن

أفاد مراسل RT في العراق مساء السبت بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ضابط في الشرطية بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية الحد الأخضر بمحافظة ديالى بشاحنة تحمل مادة الزميج.

وعندما اقتربت القوات الأمنية والمدنيين من مكان الحادث تم استهدافهم من قبل عناصر "داعش" بالأسلحة القناصة.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ضابط برتبة عقيد بجروح.

المصدر: RT