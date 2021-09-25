اليمنيون يحيون الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر

أحيا المئات من اليمنيين مساء السبت في محافظتي تعز ومأرب احتفالا رمزيا بإيقاد شعلة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في ذكراها الـ59.

وفي تعز احتشد المئات من سكان المدينة في شارع جمال وسط المدينة ورفع الحاضرون الأعلام الوطنية، كما أطلقوا الألعاب النارية، ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.

أركان حرب محور تعز العميد الركن عبدالعزيز المجيدي، يوقد شعلة الذكرى ال59 لثورة 26 سبتمبر المجيد، أمام مبنى السلطة المحلية المؤقت بشارع جمال، وسط حضور رسمي وشعبي كبير#٢٦سبتمبر_ثورة_ضد_الكهنوتpic.twitter.com/zKIlKTrk4Q — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 25, 2021

وفي مأرب أوقدت قيادة القوات الحكومية في المنطقتين العسكريتين الثالثة "شعلة الثورة"، في حفل شارك فيه العشرات من سكان المدينة.

قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء احمد جبران، وعدد من الضباط والجنود يوقدون شعلة ثورة 26 سبتمبر، عشية ذكراها الـ 59 في الجبهة الشمالية بمحافظة مأرب.#اليمن |#Yemenhttps://t.co/CZvw8EiA5fpic.twitter.com/yZoTEdgV3H — موقع يمن شباب نت (@YemenShababNet) September 25, 2021

رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة يوقدان الشعلة الأم التاسعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة pic.twitter.com/oCpwKayqon — عدنان الجبرني (@Aljbrnyadnan) September 25, 2021

فيما جابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، عددا من شوارع مدينة مأرب في إطار الفعاليات الاحتفالية بالمناسبة.

مارب صبيحة اليوم السبت 25 سبتمبر الفرقة الموسيقية الموسيقىة العسكرية تجوب شوارع مدينة #مارب، احتفاء بذكرى ثورة 26 من سبتمبر العظيمة. pic.twitter.com/Tali11w2hK — سالم سعيد (@aLLJamaa12345) September 25, 2021

مدير مديرية المخا باسم الزريقي وقائد خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح يوقدان الشعلة احتفاء بعيد ثورة 26 سبتمبر الخالدة، في مدينة المخا، بالتزامن مع إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء المدينة وسط حشود جماهيرية غفيرة#٢٦سبتمبر_ثورة_ضد_الكهنوتpic.twitter.com/RqvIbhYPaY — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 25, 2021

وكان الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي قد دعا في خطاب له بهذه المناسبة المواطنيين للوقوف في صف الدولة ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية في "تطبيع الأوضاع".

المصدر: مواقع يمنية