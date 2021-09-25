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اليمنيون يحيون الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر

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اليمنيون يحيون الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر
twitter/ERYANIM
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أحيا المئات من اليمنيين مساء السبت في محافظتي تعز ومأرب احتفالا رمزيا بإيقاد شعلة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر في ذكراها الـ59.

وفي تعز احتشد المئات من سكان المدينة في شارع جمال وسط المدينة ورفع الحاضرون الأعلام الوطنية، كما أطلقوا الألعاب النارية، ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.

وفي مأرب أوقدت قيادة القوات الحكومية في المنطقتين العسكريتين الثالثة "شعلة الثورة"، في حفل شارك فيه العشرات من سكان المدينة.

فيما جابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية، عددا من شوارع مدينة مأرب في إطار الفعاليات الاحتفالية بالمناسبة.

وكان الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي قد دعا في خطاب له بهذه المناسبة المواطنيين للوقوف في صف الدولة ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية في "تطبيع الأوضاع".

المصدر: مواقع يمنية

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