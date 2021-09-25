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مستشارة وزيرة الصحة المصرية: لقاح كورونا سيكون موسميا وقد يؤخذ عن طريق الأنف (فيديو)

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مستشارة وزيرة الصحة المصرية: لقاح كورونا سيكون موسميا وقد يؤخذ عن طريق الأنف (فيديو)
Reuters
مصر
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قالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر إن بلادها ما زالت فى طور الأبحاث لمعرفة هل سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا طويل الأمد، أم لا.

وأضافت عاصم: "لكن فى الأغلب سيكون أخذ اللقاح بشكل موسمي والتطعيم عن طريق الأنف سيعطي حماية ضد نقل العدوى".

وتابعت: "نحاول مع الوقت البحث عن حلول عملية أكثر مثل فكرة دمج عدة أنواع من اللقاحات مثل لقاح الأنفلونزا مع لقاح كورونا"، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزال في طور الأبحاث.

وصرحت بأن آخر تحديث لبروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا كان الخامس من نوعه قبل شهر، مشيرة إلى أنه على رأس التعديلات كان إضافة نوع معين من العلاج المناعي لحالات خاصة قبل وصولها إلى الحالة الحرجة.

وأوضحت أنه حتى الآن يبدأ التطعيم من سن 18 عاما وأن أمر النزول بالسن يتم دراسته وتوقعت زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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