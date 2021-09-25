بانتظار قرار من بغداد.. زائرون إيرانيون يفترشون الأرض على الحدود مع العراق (فيديو)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بتواجد المئات من الزائرين الإيرانيين على الحدود مع إيران في انتظار قرار السلطات العراقية لإدخالهم.

وذكر مراسل RT، أن نحو ألفي إيراني يتواجدون حاليا في منفذ (زرباطية) الحدودي بانتظار قرار من الحكومة العراقية لإدخالهم والوصول إلى كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

وأضاف، أن معلومات تشير إلى أن السلطات الإيرانية بدأت تمنع تجمع الزائرين من داخل الأراضي الإيرانية لمنع وصولهم إلى المنافذ الحدودية.

المصدر: RT