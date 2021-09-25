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إيران تعلق على أنباء مغادرة وزير خارجيتها نيويورك قاصدا بيروت

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إيران تعلق على أنباء مغادرة وزير خارجيتها نيويورك قاصدا بيروت
Reuters MAXIM ZMEYEV
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الأنباء التي تفيد بأن الوزير حسين أمير عبد اللهيان غادر نيويورك متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في تصريح للصحفيين في نيويورك، إن "الحكومة اللبنانية تم تشكيلها، وزيارة أمير عبد اللهيان إلى بيروت ستحصل في أقرب فرصة، إلا أنه لم يتم التخطيط لها خلال العودة من نيويورك".

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وتابع: "سنجري التحضيرات اللازمة (لزيارة بيروت) في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله، وسنقدم التهاني للبنان حكومة وشعبا".

المصدر: "إرنا" 

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