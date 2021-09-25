مصر.. محكمة تقضي ببراءة الراقصة سما المصري

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر ببراءة الراقصة الاستعراضية سما المصري من التهمة المنسوبة إليها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، في آخر دعوى مقامة ضدها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لسما المصري تهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنصور.

وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية في 27 يوليو الماضي تغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضية سب وقذف مرتضى منصور.

وكان منصور قد تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت في وقت سابق استئناف سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

وقال المستشار أشرف ناجي محامي سما المصري في حديث سابق، إن موكلته تواجه تهم السب والقذف في حق رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور والإعلامية ريهام سعيد، موضحا أن سما المصري تواجه 20 قضية سب وقذف من منصور فقط، حيث إن لديه العديد من قضايا السب والقذف.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية