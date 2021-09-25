جعجع يهنئ السعودية بمناسبة يومها الوطني

هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع السعودية بمناسبة يومها الوطني الـ91، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقالت الوكالة إن جعجع "أبرق إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس وزراء ووزير الدفاع، مهنئا إياهما باليوم الوطني السعودي الحادي والتسعين".

وتمنى جعجع أن "يعيد الله هذه المناسبة عليهما وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير".

يذكر أن السعودية تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان