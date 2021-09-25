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كيف أثرت التعديلات الوزارية على حقائب النساء في الحكومة الإماراتية؟

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كيف أثرت التعديلات الوزارية على حقائب النساء في الحكومة الإماراتية؟
Reuters Ahmed Jadallah
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تضم تشكيلة مجلس الوزراء الإماراتي الجديد الذي أعلن اليوم تعديلا طفيفا لحقائب النساء في الحكومة.

ويضم مجلس الوزراء الجديد الذي أعلنه رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، النساء التسع اللواتي تولين المناصب في الحكومة السابقة.

غير أن أحد التعديلات الوزارية تقضي بتعيين مريم المهيري التي كانت تتولى منذ أكتوبر 2017 منصب وزير الدولة للأمن الغذائي في منصب وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلفا لعبدالله بلحيف النعيمي الذي كان يتولى هذا المنصب منذ عام 2010.

وينص التعديل نفسه على نقل ملف الأمن الغذائي والمائي إلى وزارة التغير المناخي والبيئة.

واحتفظت الوزيرات الثماني الأخريات بحقائبهن، وهن:

  •  وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت ابراهيم الهاشمي
  • وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي
  • وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري
  • وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد
  • وزيرة الدولة ميثاء بنت سالم الشامسي
  • وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي
  • وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما بنت سهيل المزروعي
  • وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري.

المصدر: RT

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