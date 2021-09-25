بعد إغلاق خط الأنابيب بشرق السودان.. الحكومة تؤكد أن مخزون المنتجات النفطية يكفي لـ10 أيام فقط

دعا وزير الطاقة والنفط السوداني جادين على عبيد أنصار المجلس الأعلى لنظارات البجا بشرق البلاد للوصول إلى حلول عاجلة تجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية.

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وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت إن خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق كما توقفت محطات الضخ، مضيفا أنه "يوجد مخزون يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز العشرة أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعية".

وأكد الوزير استمرار تشغيل خط أنابيب خام البترول الذي يعمل على تصدير بترول جنوب السودان كما يعمل على مد محطة أم دباكر للكهرباء بالخام ويمد مصفاة الخرطوم بالخام بصورة جزئية، مضيفا أنه لا يزال مستمرا في الإمداد ويعمل بصورة طبيعية "إلا أن توقف الصادر بسبب منع إحدى البواخر من نقل الخام أدى إلى تخزينه في المستودعات الرئيسية بميناء بشائر".

وقال: "هذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام بعدها ستمتلي المستودعات بالخام وبالتالي الخط الناقل مما يجعله عرضه للتجمد والتلف".

وأضاف: "يعد هذا الخط الأطول في إفريقيا حيث بلغت كلفته المالية حوالي 1.8 مليار دولار، إضافة إلى إيقاف الإنتاج في حقول دولة جنوب السودان، وفقدان عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار سنويا، وكذلك غرامات تأخير بواخر الشحن تفوق الـ 25 الف دولار في اليوم".

وتابع "نأمل أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان عن قيام "ثوار الشرق" بإغلاق خط نقل البنزين من مدينة هيا إلى العاصمة الخرطوم، وذلك "تنفيذا لتوجيهاته".

ذكر أن المجلس الأعلى لنظارات البجا يمثل الزعماء الأهليين الذين يطالبون الحكومة السودانية بإلغاء اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020 بين الخرطوم والجماعات المتمردة.

المصدر: وسائل إعلام سودانية