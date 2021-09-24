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مصر.. المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشف أثري جديد قريبا

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مصر.. المجلس الأعلى للآثار يعلن عن كشف أثري جديد قريبا
Reuters
أرشيف
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ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه سيتم الإعلان قريبا عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة.

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ورفض وزيري إعلان موعد الكشف الأثري لأن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار ما زالت مستمرة في أعمال الحفائر حتى الآن.

وأضاف أنه فور الانتهاء من أعمال الحفر التي تتم حاليا سيتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد الكشف الأثري وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.

ونفى الوزيري في تصريح لـ"الوطن" ما تردد عن قيام بعض اللصوص بالتنقيب عن الآثار في منطقة صحراوية خلف مناطق سقارة الأثرية ما أدى إلى الكشف الأثري الذى سيتم الإعلان عنه قريبا، مؤكدا أنه "كلام عار تمام من الصحة".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار الأسبوع الماضي الانتهاء من مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد ترميم استغرق نحو 15 عاما، وكلفت نحو 130 مليون جنيه شملت هرم سقارة والمقبرة.

المصدر: الوطن

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