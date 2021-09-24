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جنبلاط يستفسر: أين أصبح النفط العراقي؟

أخبار العالم العربي

جنبلاط يستفسر: أين أصبح النفط العراقي؟
Reuters
النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط
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تساءل النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير النفط العراقي.

وقال جنبلاط: "أين أصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية، غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع".

وتابع: "قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور".

وأضاف: "طرحت هذا السؤال لأن حكومة مصطفى الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات".

وتابع قائلا: "طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت أنه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات".

وختم تدوينته بالقول: "إنني أستفسر فقط فهل من مانع؟".

المصدر: "تويتر"

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