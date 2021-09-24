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شاب إيراني يفقد ساقه بلغم أرضي لدى محاولته اجتياز الحدود إلى العراق

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شاب إيراني يفقد ساقه بلغم أرضي لدى محاولته اجتياز الحدود إلى العراق
AFP ESSAM AL-SUDANI
معبر حدودي بين العراق وإيران - أرشيف
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أفاد مراسلنا في إيران بأن شابا إيرانيا فقد ساقه إثر انفجار لغم أرضي به لدى محاولته اجتياز الحدود إلى العراق بصورة غير قانونية.

وتم نقل الشاب الإيراني الذي كان ينوي أداء مناسك زيارة أربعين الإمام الحسين الى مستشفى في مدينة كوت العراقية حيث بترت ساقه إثر الإصابة، وهو حاليا في حالة حرجة.

ومنعت السلطات العراقية الزائرين الإيرانيين من دخول البلاد عبر المعابر البرية وسمحت ذلك لـ60 ألف زائر فقط، على أن يدخلوا عبر الموانئ الجوية لأسباب متعلقة بجائحة كورونا.

وتوجه آلاف الزوار الإيرانيين إلى حدود العراق في الأيام القليلة الماضية، لكن تم إرجاعهم، كما احتجزت السلطات الإيرانية مئات المواطنين لدى محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير قانونية إلى العراق.

المصدر: RT

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