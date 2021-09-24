سوريا.. 28 حريقا في يوم واحد تقضي على 100 دونم من الزيتون

أظهرت بيانات وزارة الزراعة السورية أن الحرائق التي شهدتها قرى ريف طرطوس وبلغت 28 حريقا في يوم واحد، قضت على نحو 100 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن رئيس دائرة الحراج في طرطوس فادي ديوب أن الحرائق التي اندلعت طيلة يوم أمس في القرى التابعة لمنطقة الصفصافة وخاصة في قرية الزبدة، كانت بسبب الإهمال وأدت إلى القضاء على تلك المساحة المزروعة بأشجار الزيتون، قبل أن تتمكن أجهزة الإطفاء من إخمادها بالتعاون مع الأهالي.

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وأشار قائد فوج إطفاء طرطوس سمير شما، إلى أن حجم الحرائق التي اندلعت أمس في المحافظة كبير، حيث سجلت 28 حريقا في مختلف المناطق.

وقال إن "جميعها نتيجة الإهمال من بعض الفلاحين والمواطنين باستثناء 3 حرائق كانت بسبب كهربائي ومنها الحريق الذي اندلع في المطار الزراعي حيث حصل نتيجة انفجار محولة كهرباء".

وأشار شما إلى أن عدة عوامل ساهمت في امتداد الحرائق، منها سرعة الرياح وكثرة الأعشاب في الأراضي الزراعية وحول منازل القرية، إضافة إلى قلة الطرق الزراعية ووعورة الأراضي.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية