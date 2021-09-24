إثيوبيا تتهم الخرطوم بـ"التستر على تدريب لاجئي تيغراي في السودان"

اتهمت أديس أبابا الخرطوم خلال مباحثات ثنائية بـ"التستر على تدريب جهات معينة لاجئي تيغراي بمعسكرات في السودان".

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وجاء هذا خلال مباحثات رسمية بين مسؤولين محليين من البلدين عقدت بمدينة المتمة الإثيوبية، وتم فيها بحث إعادة فتح معبر حدودي أغلق قبل 3 أشهر.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصادر وصفها بالموثوقة أن "الوفد الإثيوبي اتهم الجانب السوداني بالتستر على جهات تقوم بتدريب لاجئي تيغراي بمعسكرات" في السودان.

ويؤوي السودان عشرات الآلاف من التيغراي فروا من الحرب الدائرة في بلادهم.

وطالب الوفد الإثيوبي بضرورة "إعادة فتح المعبر الحدودي، والعمل على إطلاق السجناء والمحتجزين بين البلدين".

المصدر: "سودان تريبيون"