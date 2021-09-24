المغرب.. حزب "التجمع الوطني للأحرار" يفوز بمنصب عمدة مدينة أغادير

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية بأن حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاز اليوم الجمعة بمنصب عمدة مدينة أغادير في المغرب.

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وحسب الصحيفة، "جرى صباح اليوم الجمعة انتخاب عزيز أخنوش، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ورئيس الحكومة المعين من طرف الملك المغربي، رئيسا جديدا للجماعة الترابية أغادير، خلفا لصالح المالوكي، المنتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" في جلسة ترأسها والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي".

وحصل عزيز أخنوش، المرشح الوحيد لمنصب رئاسة المجلس الجماعي لأغادير، على 56 صوتا.

وجاء انتخاب نواب الرئيس بناء على تحالف مسبق مع أحزاب "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة" وا"لمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" وحزب "الاستقلال".

وجرى خلال الجلسة ذاتها انتخاب خالد القايدي، عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" كاتبا للمجلس بـ 54 صوتا وامتناع 5 أعضاء، وسناء بوحاميدي نائبة لكاتب المجلس، بأغلبية 55 صوتا، مع امتناع 5 أعضاء.

المصدر: "هسبريس"