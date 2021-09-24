ما حقيقة صورة الأسرى الحوثيين بيد الحكومة اليمنية؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان قيل إنهما تظهران مقاتلين من "حركة أنصار الله- الحوثيين" في قبضة القوات الحكومية، إلا أنه وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الصورتين قديمتان.

ويظهر في الصورتين المتداولتين رجال وشبان يقفون بمحاذاة جدار، أو جالسين على الأرض في ما يشبه الزنزانة أو الغرفة الضيقة.

وجاء في التعليقات المرافقة لهذه الصور "صور أسرى الحوثي في بيحان"، المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة شبوة، والتي تربط بين محافظات شبوة ومأرب والبيضاء.

وبحسب "فرانس برس" فإن الصورة الأولى، التي يظهر فيها رجال وشبان واقفين بمحاذاة جدار، تبين أنها منشورة منذ العام 2018 على الأقل، على مواقع إخبارية يمنية، على أنها تظهر أسرى للمتمردين الحوثيين في قبضة القوات الحكومية.

AFP

أما الصورة الثانية، التي يظهر فيها رجال جالسون أو مستلقون على الأرض، فقد أظهر التفتيش عنها على محركات البحث أنها منشورة أيضا في العام 2018 على مواقع لوسائل إعلام عربية، على أنها تظهر أسرى من الحوثيين.

AFP

المصدر: "أ ف ب"