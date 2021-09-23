الأردن يلغي الترانزيت عبر جسر الملك حسين

قررت إدارة أمن الجسور بالأردن إلغاء العمل بنظام الترانزيت عبر جسر الملك حسين اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم أنه سيتم استقبال جميع المسافرين عبر الجسر من خلال إجراءات محددة ودون الاعتبار لتذاكر سفر أو حجوزات طيران أو فنادق.

وأشارت إلى أن المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الأردنية لا يلزمه التسجيل على المنصة تطعيم كورونا، بشرط إحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية، بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

وأضافت أن المسافر الحاصل على شهادة مطعوم صادرة من وزارة الصحة الفلسطينية يلزمه التسجيل المسبق على منصة المطعوم الفلسطيني وإحضار فحص كورونا مسبق صادر من الوزارة نفسها بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم ويعفى من الفحص داخل جسر الملك حسين.

أما المسافر غير الحاصل على شهادة مطعوم يلزمه التسجيل المسبق على المنصة وإحضار فحص كورونا صادر من وزارة الصحة الفلسطينية بمدة لا تزيد عن 48 ساعة قبل موعد القدوم والخضوع لفحص كورونا حال وصوله للجسر.

المصدر: موقع "رؤيا" الأردني