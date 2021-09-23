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مصدر سوداني يؤكد لـRT مصادرة شركات وصرافات تابعة لـ"حماس"

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مصدر سوداني يؤكد لـRT مصادرة شركات وصرافات تابعة لـ
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أفاد مصدر من لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989" السودانية بمصادرة شركات وصرافات تتبع لحركة "حماس" الفلسطينية في السودان.

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وأشار المصدر في تصريح لـRT" إلى "تورط قيادات من حركات "حماس" بدعم الإرهاب وجرائم غسيل الأموال من داخل السودان بتغطية وحماية نظام البشير السابق". 

وقال المصدر إن "شركات مثل "الرواد" للتطوير العقاري وفندق "براديس" وشركة "الفيحاء" للصرافة وشركات "حسان" و"العابد" وشركة أخرى تتبع لقادة من "حماس" والقيادي بالنظام السابق عبد الباسط حمزة في شمال السودان تعمل في مجال الطرق والجسور... كل هذه الشركات قامت لجنة التمكين باستردادها وتسجيلها في سجلات وزارة المالية".

المصدر: RT

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