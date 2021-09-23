 
مباشر

السيسي يمنح لاعبين ولاعبات مصريات أوسمة من الطبقة الثانية والثالثة

الرياضة

السيسي يمنح لاعبين ولاعبات مصريات أوسمة من الطبقة الثانية والثالثة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcoe

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المصرية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بعض الأوسمة.

إقرأ المزيد
السيسي يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن
السيسي يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي، بأن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبد الجواد والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبد المنعم صلاح.

كما منح الرئيس المصري وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا