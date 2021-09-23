في زيارة هي الأولى.. وصول وفد من جنوب إفريقيا إلى شمال شرق سوريا (صور)

أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن وصول وفد من جمهورية جنوب إفريقيا اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى إلى مناطق شمال شرق وشرق سوريا.

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وترأس الوفد، باري غيلدر السفير المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان والسيدة ناتاشا ستوجوزوكا، مديرة مكتب اليونيسيف في شمال وشرق سوريا، وتم استقبال الوفد من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، ونائبا الرئاسة المشتركة في الدائرة فنر الكعيط وعبير إيليا في مقر دائرة العلاقات الخارجية.

وتحدث الجانبان خلال اللقاء، حول العديد من القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية وحول الوضع في سوريا ومناطق شمال شرق سوريا بشكل خاص.

وقال الرئيس المشترك للدائرة، عبد الكريم عمر، إن "سكان المنطقة في بداية الأزمة عانوا من الهجمات والإرهاب بكافة إشكاله وكان لابد من تدارك الفراغ الأمني ومحاربة الإرهاب واستطاعت الإدارة بإمكانياتها البسيطة أن تأمن السلام والاستقرار لكافة المكونات الموجودة في المنطقة".

وأضاف "الإدارة لا تهدد وحدة سوريا ولا تهدد أمن واستقرار دول الجوار وهي نموذج حل لبناء سوريا الجديدة الديمقراطية اللامركزية كوطن مشترك لكل السوريين بكافة مكوناته".

وتم تبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة بعد القضاء على تنظيم "داعش".

وتطرق الجانبان إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الإدارة الذاتية، كوجود "عشرات الخلايا النائمة للتنظيم، فضلا عن أفكاره المتطرفة التي والتي لا تزال موجودة نتيجة سيطرته على مناطق واسعة لسنوات والنظام الصحي في ظل انتشار فيروس كوفيد 19، وتأثير هذا الفيروس على مناطق شمال وشرق سوريا، وتأثير إغلاق معبر تل كوجر (اليعربية) الذي حال دون وصول المساعدات الإنسانية ومستلزمات مواجهة وباء كورونا لسكان المنطقة".

وتطرق الجانبان أيضا إلى "الوضع الإنساني في المخيمات وبصورة خاصة مخيمي الهول وروج والمواطنين من جنوب إفريقيا وكيفية إعادتهم إلى بلادهم".

المصدر: RT