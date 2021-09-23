وزيرة الصحة المصرية تحدد موعد ذروة الموجة الرابعة من كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا ستكون خلال 3 إلى 4 أسابيع المقبلة، مضيفة أن وفيات الموجة الرابعة هي أقل وفيات بالنسبة للموجات السابقة.

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وأضافت وزيرة الصحة والسكان: "الوفيات تراجعت بسبب التوسع فى التلقيح، ونأمل أن تكون هناك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع المواطنين".

وأكدت هالة زايد، أن لقاح كورونا المصرى تم اعتمادة للسفر فى 12 دولة أوروبية، مشيرة إلى أنه سيتم التشاور حول توفير لقاح كورونا الألمانى الخاص بشركة فايزر بايوتك لتوفيره فى مصر.

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية قد أعلنت مساء أمس عن استقبال مصر مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة أسترازينيكا، في مطار القاهرة الدولي.

المصدر: اليوم السابع