القوات العراقية تقصف عناصر "داعش" وتشتبك معهم شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، مقتل أربعة عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية واشتباكات شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية، انطلقت صباح هذا اليوم عملية أمنية من قبل القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات بمتابعة قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع القوة الجوية".

وأضافت: "وجهت ضربة جوية إلى أهم الأوكار الرئيسة في سلسلة جبال حمرين، ويعد هذا الوكر مركزا لإنطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها قاطع كركوك".

وأشارت إلى أن "هذا الواجب نفذ بناء على معلومات استخبارية دقيقة واختراق للعصابات الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات".

وتابعت: "كما اشتبكت القوة مع باقي العناصر الإرهابية في الوكر وقتلت أحدهم، والآخر قام بتفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوة".

وبينت الخلية، أن "مجموع القتلى أصبح 4 وما زالت عمليات البحث والتفتيش قائمة لغاية الآن للبحث عن باقي الأوكار الإرهابية ضمن هذه المنطقة".

المصدر: RT