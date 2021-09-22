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بلينكن وشكري يبحثان قضية سد النهضة وليبيا

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بلينكن وشكري يبحثان قضية سد النهضة وليبيا
Globallookpress Yuri Gripas - Pool via CNP
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، بما فيها ملف سد النهضة.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الوزيرين "بحثا القضايا الإقليمية، بما فيها العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية والجهود الدبلوماسية بشأن ليبيا والقيادة المصرية لجهود تأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز ورغبتنا المشتركة في مفاوضات تهدف إلى نتيجة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير برعاية الاتحاد الإفريقي".

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وبحث الوزيران كذلك "تعزيز وتعميق الشراكة بيننا"، حيث أشار بلينكن إلى أن ما يساهم في تعزيز الشراكة هو خطوات من قبل الحكومة المصرية "لتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي".

واتفق بلينكن وشكري على إجراء "حوار استراتيجي ثنائي لمناقشة القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية".

المصدر: RT

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