"تاس": سفن وغواصات تابعة لأسطول المحيط الهادىء الروسي تدخل قناة السويس

أفادت مصادر لوكالة "تاس" الروسية بأن مجموعة من السفن والغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي دخلت قناة السويس.

وقال مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسي للوكالة، يوم الأربعاء، إن "مجموعة من سفن وغواصات أسطول المحيط الهادئ برئاسة كورفيت "غريمياشي" بدأت صباح الأربعاء بعبور قناة السويس وتسير باتجاه الجنوب".

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وأشارت "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا لتلك المعلومات.

يذكر أن كورفيت "غريمياشي" بدأ برحلته من بحر البلطيق باتجاه مواقع المرابطة المحددة له، ضمن مجموعة من السفن والغواصات في أغسطس الماضي.

وتضم المجموعة غواصتي "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" و"فولخوف".

ويحمل الكورفيت والغواصتان المذكورتان صواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: "تاس"